Найди значение суммы d+39 если d=57, d=8 d=1 d=0
Математика
Найди значение суммы d+39 если d=57, d=8 d=1 d=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-96,2-47,3-40,4-39 просто подставляешь числа вместе буквы и считаешь
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