В течение двух часов поезд двигался со скоростью 110км/ч, затем сделал остановку на 10мин. оставшуюся часть пути он шел со скоростью 90км/ч. Какова средняя скорость поезда, если он прошел 400км?

Физика
В течение двух часов поезд двигался со скоростью 110км/ч, затем сделал остановку на 10мин. оставшуюся часть пути он шел со скоростью 90км/ч. Какова средняя скорость поезда, если он прошел 400км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                                Решение. v₁ = 110 км/ч v₂ = 90 км/ч                   Через  2 часа движения поезду останется проехать: t₁ = 2 ч                                  S₂ = S - v₁t₁ = 400 -110*2 = 180 (км) t₂ = 10 мин = 1/6 ч        Значит, со скоростью 90 км/ч поезд также ехал 2 ч. S = 400 км                    Тогда средняя скорость поезда: =============== v ср. = ?        (км/ч) Ответ: 96 км/ч   
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