В течение двух часов поезд двигался со скоростью 110км/ч, затем сделал остановку на 10мин. оставшуюся часть пути он шел со скоростью 90км/ч. Какова средняя скорость поезда, если он прошел 400км?

Физика

В течение двух часов поезд двигался со скоростью 110км/ч, затем сделал остановку на 10мин. оставшуюся часть пути он шел со скоростью 90км/ч. Какова средняя скорость поезда, если он прошел 400км?

Автор: Гость