Знаешь ли ты какие животные лесной зоны занесены в красную книгу России

Окружающий мир
Знаешь ли ты какие животные лесной зоны занесены в красную книгу России
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Амурский тигр, горбач ,дзерен Амурский степной хорь , Амурский горал, Красный волк
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