Задача пириметр треугольника равен 13 см две его стороны равны а третья сторона 3 с?? найди длину двух равных сторон треугольника

Математика

Задача пириметр треугольника равен 13 см две его стороны равны а третья сторона 3 с?? найди длину двух равных сторон треугольника

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