Задача пириметр треугольника равен 13 см две его стороны равны а третья сторона 3 с?? найди длину двух равных сторон треугольника

Математика
Задача пириметр треугольника равен 13 см две его стороны равны а третья сторона 3 с?? найди длину двух равных сторон треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одна из сторон 3 см, то 13 см-3 см=10 см 10:2= 5 см длины равных сторон
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