Пожалуйста, помогите написать сочинение на тему "первый снег в моём дворе"

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Первый снег Первый снег обычно выпадает поздней осенью, и это почти всегда бывает неожиданно. Однажды, просыпаешься утром, а на улице все белым бело. Земля усыпана белым снегом, словно укрылась большими блестящими коврами, деревья стоят в белых пышных одеяниях, похожих на бальные платья. На улице сразу все преображается и становится чудесным и красивым. Огромные хлопья снега кружат в воздухе, медленно спускаясь на землю. Снежинки никогда не бывают похожими друг на друга, все они имеют разное строение и разнообразные формы. Они такие красивые и удивительные! Сразу чувствуется, как незаметно крадется зима. Своим приходом она украшает города и села, леса и поля. В ее распоряжении есть только один цвет – это цвет снега. Когда солнечные лучи попадают на снег, он становится ослепительно ярким. Каждая снежинка переливается, сверкает и поблескивает от нежных солнечных лучей. Это выглядит необычно и неотразимо, кажется, будто бриллианты рассыпаны по земле. Эта чудесная картина вызывает невероятные ощущения, заставляет нас перенестись в красивую сказку и забыть обо всем. Деревья стоят неподвижно, благодарно укрываясь белым согревающим одеялом. Душа радуется, когда выглядываешь в окно, а на улице все белым-бело. Особенно большую радость первый снег приносит детям. Они сразу бегут на улицу играть в снежки, строить снеговиков, кататься на санках и лыжах. А как красив лес, когда он усыпан снегом! В лесу тишина, деревья стоят в сказочных нарядах, все украшено белым снегом, прозрачным льдом и блестящим серебристым инеем. Иногда поскрипывают ветви замерзших деревьев. Первый снег – это самый красивый, нежный и чистый снег. Он ложиться на землю словно пух. Он прекрасен и величествен. Первый снег всегда оставляет нам незабываемые впечатления, радость и восторг. Со временем нам надоедает зима и холода, и мы хотим, чтобы поскорее растаял снег, пришла весна, а затем лето.