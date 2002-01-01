Как составить характиристику царства Гриба
Биология
Как составить характиристику царства Гриба
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Гость:
Грибы-особое царство,сочетающее особые признаки растений и животных-тип питания-гетеротрофный(т.е.не способны к фотосинтезу),т.к. клетка не содержит хлоропластов-запасное питательное вещество-гликоген-клеточная стенка состоит из хитина--неподвижны-имеют клеточную стенку-всасывают вовсей всей поверхностью тела.Сложное строение грибной клетки — наличие оболочки мембраны, цитоплазмы с органоидами и ядра с хромосомами
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