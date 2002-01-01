Запишите год, месяц ,число римскими цифрами 11 сентября 2002

Информатика
Запишите год, месяц ,число римскими цифрами 11 сентября 2002
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Гость:
ХI.IX.MMII.............................
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