Сравни медную,алюминиевую и полиметаллическую руду.Какую пользу они приносят человеку?

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Из руды цветных металлов получают медь, свинец, цинк, алюминий. серебро, золото и другие металлы. В Казахстан богат медной рудой: крупнейшие месторождения меди – Жесказган и Конырат в Сарыарке. Медную руду называют медным колчеданом. Она золотистого цвета.Медь1. Мягкий металл красного цвета. 2. Легко обрабатывается и сплавляется с другими металлами. Она хорошо проводит электрический ток.3. Широко используют в электротехнике: телефонная и телеграфная связь.Латунь – сплав меди и цинка. 1. Желтоватый цвет.2. Прочная, твёрдая, не ржавеет.3. Из неё изготавливают проволоку, гильзы, художественные изделия, радиаторные трубы. корпуса часов, нагрудные знаки отличия.Бронза – сплав меди с оловом. алюминием и никелем. 1. Ею пользовались в древности для изготовления оружия, инструментов. Этот период в истории человечества называют бронзовым веком.2. Сейчас из бронзы изготавливают детали машин, самолётов и ракет.Алюминий1. Лёгкий металл серебристо-белого цвета.2. Легко гнётся. не ржавеет, хорошо проводит электрический ток.3. Изготавливают посуду, но особенно ценны сплавы алюминия с другими металлами – они прочны и легки, применяются в самолётостроении и ракетостроении, строительстве, электротехнике. пищевой промышленности.Свинец.1. Серовато-белый металл.2. Он тяжёлый , ковкий, задерживает радиоактивные и рентгеновские лучи.3. Использовали ещё в древности: статуи, домашняя утварь, дробь и пули. Сейчас: оболочки для кабелей и аккумуляторов, ёмкости для хранения радиоактивных отходов.Цинк.1. Голубовато-серый металл2. Устойчив к воздействию воздуха и влаги.3. Покрывают железо: вёдра, ванны и т.д. Свинец и цинк получают из полиметаллических руд.Полиметаллические руды содержат: медь, золото, серебро и другие металлы. В Казахстане полиметаллические руды находятся на Алтае.