выделить корень и подобрать однокоренные слова: слизать,слезать,спеши,спиши
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выделить корень и подобрать однокоренные слова: слизать,слезать,спеши,спиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слизать-слизывать корень лиз. слезать- лезть корень лез.Спеши-спешка корень кеш. спиши -пишет корень пиш
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