Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 101011002 lt; x lt; AF16?

Информатика
Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 101011002 lt; x lt; AF16?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10101100₂ = 1010 1100₂ = AC₁₆ AC₁₆ < X < AF₁₆ AD, AE - два числа.
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