Сделаю что угодно только помогите пожалуйста 2 и 3 номер

Гость: Гость:

1) За 10 секунд тело увеличило скорость от 10 м/с до 30 м/с Ускорение: a = (30-10)/10 = 2 м/с² 2) Уравнение движения первого тела X1=Vo₁*t = 4*t Уравнение движения второго тела X2 = Vo₂+a*t²/2 = 1*t+1*t²/2 Но X1=X2 (второе тело догнало первое) 4*t=t+t²/2 4=1+t/2 3=t/2 t=6 c (через 6 секунд второе тело догнало первое) X=4*t=4*6=24 метра успеет проехать первое тело