Помогите написать философское сочинение по пословице После драки кулаками не машут

Гость: Гость:

У семи нянек дитя без глазуЧем хвалишься на том и провалишьсяПосле драки кулаками не машутСкучен день коли делать нечегоНе суйся в волки если хвост телкинС кем поведешься от того и наберешьсяУ семи нянек дитя без глазу. с кем поведёшься от того и наберёшься после драки кулаками не машут чем хвалишься на том и провалишься скучен день коли делать нечего