В 12 коробках-144 карандаша. Сколько карандашей в 15 таких же коробках. С обьяснинием ??ожалуйста срочно!

Математика

В 12 коробках-144 карандаша. Сколько карандашей в 15 таких же коробках. С обьяснинием ??ожалуйста срочно!

Автор: Гость