В 12 коробках-144 карандаша. Сколько карандашей в 15 таких же коробках. С обьяснинием ??ожалуйста срочно!

Математика
В 12 коробках-144 карандаша. Сколько карандашей в 15 таких же коробках. С обьяснинием ??ожалуйста срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144/12=12 - карандашей в одной коробке 12*15=180 - карандашей в 15 коробках
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