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Сделать фанетику на слово үй
Қазақ тiлi
Сделать фанетику на слово үй
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Гость:
Ү дауысты жіңішке й дауыссыз үнді
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