Сегодня были на обществознание студенты и раздали всем фото знаменитостей. Сказа??и найти их имя и иноформацию про них. Нужно её имя.

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Элис Суки Уотерхаус родилась 5 января 1992 года в Лондоне, в семье пластического хирурга Нормана Уотерхауса. У Суки есть трое младших братьев и сестер. В возрасте 16 лет Суки бросила школу и начал карьеру в модельном бизнесе. В 2010 году Суки стала лицом рекламной кампании Marks and Spencer. В том же году она подписала контракт с Alice + Olivia и Coast. Также в 2010 году Суки снялась в одном из эпизодов сериала «Меркантильная девушка», а в 2012 году появилась в эпизодической роли в кинофильме «Дилер». В феврале 2013 года Уотерхаус впервые появилась на обложке журнала Vogue. В октябре 2013 года модель стала лицом рекламной кампании Burberry. Кроме того, в течении 2013 года она сотрудничала с такими брендами как Swatch, Lucy in Disguise, H&M, Max Studio, Caterina Gatta и Pepe Jeans. В том же 2013 году Уотерхаус закончила сниматься в фильме «С любовью, Рози», выход которого запланирован на лето 2014 года.