Сейчас у Васи в коллекции 200 марок. Известно, что за последний год число марок в коллекции увеличилось на 1|4. Сколько марок было в коллекции год назад? Должно получиться 160 марок. Помогите срочно с решением!

Гость: Гость:

Пусть год назад у Васи было х марок. За последний год число марок в коллекции увеличилось на 1/4, то есть на х*(1/4)=х/4. Составим уравнение: х+х/4=200 Умножим обе части уравнения на 4: 4х+х=800 5х=800 х=800/5 х=160 - столько марок было у Васи в коллекции год назад