Сезонные измененния в северном и южном полушариях окружающий мир 4 класс автор фе??отова трафимова
Окружающий мир
Сезонные измененния в северном и южном полушариях окружающий мир 4 класс автор фе??отова трафимова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда например южное полушарие повернуть к солнцу,наступает летнее солнцестояние а когда северное повернуть от солнца то там зима тип так. Подробнее учебник географии
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