Сформулировать правила, которые нужно соблюдать при общении друг с другом
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Сформулировать правила, которые нужно соблюдать при общении друг с другом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не перебивать друга или взрослого человека. со старшими надо обращаться на вы с младшими на ты. соблюдать вежливость. взрослому человеку нельзя хамить. всегда надо выслушать другого человека с которым вы общаетесь а потом вставить своё.
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