Сформулировать правила, которые нужно соблюдать при общении друг с другом

Гость: Гость:

не перебивать друга или взрослого человека. со старшими надо обращаться на вы с младшими на ты. соблюдать вежливость. взрослому человеку нельзя хамить. всегда надо выслушать другого человека с которым вы общаетесь а потом вставить своё.