Шалкопляк в 5 раз тяжелее чебурашки, а крокодила гены на 30кг меньше. Вместе они вес??т 140 кг. Сколько весит каждый?
Математика
Шалкопляк в 5 раз тяжелее чебурашки, а крокодила гены на 30кг меньше. Вместе они вес??т 140 кг. Сколько весит каждый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+5х+х+30=140 11х+30=140 11х=110 х=110/11 х=10
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