Шалкопляк в 5 раз тяжелее чебурашки, а крокодила гены на 30кг меньше. Вместе они вес??т 140 кг. Сколько весит каждый?

Математика

Шалкопляк в 5 раз тяжелее чебурашки, а крокодила гены на 30кг меньше. Вместе они вес??т 140 кг. Сколько весит каждый?

Автор: Гость