Установить соответствие главы государства и страны, которой он руководит. Прези??ент 1) Россия Король или королева 2) Ватикан Султан 3) Бруней Император 4) Монако Папа Римский 5) Япония Князь 6) Великобритания

Окружающий мир
Установить соответствие главы государства и страны, которой он руководит. Прези??ент 1) Россия Король или королева 2) Ватикан Султан 3) Бруней Император 4) Монако Папа Римский 5) Япония Князь 6) Великобритания
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Президент - Россия [1] Папа Римский - Ватикан [2] Султан - Бруней [3] Император - Япония [5] Королева - Великобритания [6] Князь - Монако [4]
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