Установить соответствие главы государства и страны, которой он руководит. Прези??ент 1) Россия Король или королева 2) Ватикан Султан 3) Бруней Император 4) Монако Папа Римский 5) Япония Князь 6) Великобритания

Окружающий мир

Установить соответствие главы государства и страны, которой он руководит. Прези??ент 1) Россия Король или королева 2) Ватикан Султан 3) Бруней Император 4) Монако Папа Римский 5) Япония Князь 6) Великобритания

Автор: Гость