В уравнении реакции PbO2+2H2=Pb+2H2Oвостановителем является 1)свинец2)водород3)оксид свинца154)вода
Химия
В уравнении реакции PbO2+2H2=Pb+2H2Oвостановителем является 1)свинец2)водород3)оксид свинца154)вода
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Окислитель свинец восстановитель водород отв: 2
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