В уравнении реакции PbO2+2H2=Pb+2H2Oвостановителем является 1)свинец2)водород3)оксид свинца154)вода

Химия
В уравнении реакции PbO2+2H2=Pb+2H2Oвостановителем является 1)свинец2)водород3)оксид свинца154)вода
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Гость:
Окислитель свинец восстановитель водород отв: 2 
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