В магазине на витрине выставили наборы бокалов по 2 штуки по 3 штуки в коробке всег?? 28 бокалов 12 коробках сколько коробок с бокалами по три штуки выставили витрины?

Математика

В магазине на витрине выставили наборы бокалов по 2 штуки по 3 штуки в коробке всег?? 28 бокалов 12 коробках сколько коробок с бокалами по три штуки выставили витрины?

Автор: Гость