В магазине на витрине выставили наборы бокалов по 2 штуки по 3 штуки в коробке всег?? 28 бокалов 12 коробках сколько коробок с бокалами по три штуки выставили витрины?
Математика
В магазине на витрине выставили наборы бокалов по 2 штуки по 3 штуки в коробке всег?? 28 бокалов 12 коробках сколько коробок с бокалами по три штуки выставили витрины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 к - 28 б 3б - ? к 3*28/12=7 коробок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Установить соответствие главы государства и страны, которой он руководит. Прези??ент 1) Россия Король или королева 2) Ватикан Султан 3) Бруне...
Химия