Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца

Математика

Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца

Автор: Гость