Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца

Математика
Шариков 27 синих,зеленых на 9 меньше,а белых столько ,сколько синих и зеленых вместе.сколько всего синих,белых и зеленых у продавца
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 27-9=18(ш)-зелёных 2)27+18=45(ш)-белых 3)27+18+45=90(ш)-всего Ответ:90 шариков у продавца.
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