Отрезки ab и cd пересекаются в точке o , ao=bo, ac //bd. Докажите что CO=DO

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Рассмотрим треугольники СОВ и АОД: АО=ОВ ; СО=ОД (по усл) ; угол СОВ = углу АОД (св-ва накрест лежащих углов) => треугольники СОВ и АОД равны, => углы АДО и ОСВ равны и т. к. они накрест лежащие - СВ параллельно АД