7. Отчего начался в лесу пожар? Паустовский зайчьи лапы

Литература
7. Отчего начался в лесу пожар? Паустовский зайчьи лапы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В книге этого нет, но, вероятно, торфяники загорелись или какой-то охотник не потушил костер.
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