Прошуууууууу!!!!Вычислите химическое количество гидроксида калия который понадобится для получения карбоната калия из оксида углерода(IV) образовавшегося при полном сгорании Бутана объемом 11,2 дм3

Химия

Прошуууууууу!!!!Вычислите химическое количество гидроксида калия который понадобится для получения карбоната калия из оксида углерода(IV) образовавшегося при полном сгорании Бутана объемом 11,2 дм3

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