Прошуууууууу!!!!Вычислите химическое количество гидроксида калия который понадобится для получения карбоната калия из оксида углерода(IV) образовавшегося при полном сгорании Бутана объемом 11,2 дм3
Химия
Прошуууууууу!!!!Вычислите химическое количество гидроксида калия который понадобится для получения карбоната калия из оксида углерода(IV) образовавшегося при полном сгорании Бутана объемом 11,2 дм3
Ответ(ы):
Гость:
Дано: V(C₄H₁₀) = 11.2 дм³ М(КОН) = 56 г/моль ∨(КОН) - ? 2 дм³--------------- 8 дм³ 2С₄Н₁₀ + 13О₂ = 8СО₂ + 10Н₂О 11,2 дм³------------ х дм³ х=V(CO₂) = 11.2 дм³*8 дм³/2 дм³ = 44,8 дм³ х г--------44,8 дм³ 2КОН + СО₂ = К₂СО₃ + Н₂О 112 г ---- 22,4 дм³ х= m(KOH) = 112 г* 44,8 дм³/22,4 дм³ = 224 г ∨(КОН) = 224 г/56 г/моль = 4 моль Ответ: 4 моль КОН
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