Что происходит с водой в открытых водоёмах днём и ночью

Окружающий мир
Что происходит с водой в открытых водоёмах днём и ночью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Испарение мб) Загрязнение еще XD
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