Что происходит с водой в открытых водоёмах днём и ночью
Окружающий мир
Что происходит с водой в открытых водоёмах днём и ночью
Ответ(ы):
Гость:
Испарение мб) Загрязнение еще XD
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
В сказках персонажи часто оказывается перед испытаниями какие испытания ожидают персонажей этой повести Гоголь пере рождеством
Химия
Прошуууууууу!!!!Вычислите химическое количество гидроксида калия который понадобится для получения карбоната калия из оксида углерода(IV) образовав...