Решите уравнение: 2) (х-1 9/17)+2 14/17=5 5/17 ответ полный

Математика
Решите уравнение: 2) (х-1 9/17)+2 14/17=5 5/17 ответ полный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
( х -1 917) + 2 14/17 = 5 5/17 Раскроем скобки: х - 1 9/17 2 14/17 = 5 5/17 Умножим обе части уравнения на 17. Получим: 17х - 26 +48 = 90 17х + 22 = 90 17х = 90-22 17х = 68 х = 4
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