Помогите плиииззззззззз

Математика
Помогите плиииззззззззз
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Ответ(ы):
Гость:
№1045 1) 7≤ 2x + 3≤11                                       2)-3≤1+2х≤7 7 -3≤2x≤11-3                                              -3-1≤2х≤7-1 4≤2x≤8                                                        -4≤2х≤6 2≤x≤4                                                           -2≤х≤3         x∈кв.скобка2;4 кв.скобка 3) -2 <(8+x)/7<4  умножим обе части неравенства на 7     -14<8+x<28     -14-8<x<28-8      -22<x<20 Ответ: x∈( -22;20) 4) -7≤(2х+1)/2<2 Умножим обе части неравенства на 2: -14≤2х+2 <4 -14-2≤2х <4-2 -16≤2х <2 8≤х <1 х∈кв.скобка8;2)
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