Шаровидная форма томата доминирует над грушевидной. А красная окраска над желтой. Определить форму и окраску плодов следующих генотипов: AABb, AaBB, aaBB, aaBb, Aabb, aabb, AaBb.

Биология
Шаровидная форма томата доминирует над грушевидной. А красная окраска над желтой. Определить форму и окраску плодов следующих генотипов: AABb, AaBB, aaBB, aaBb, Aabb, aabb, AaBb.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если: А- красн. а-желтый В-шаровидн b (буду писать б) - грушевидн., то: ААВб красный шаровидный АаВВ красный шаровидный ааВВ желтый шаровидный ааВб желтый шаровидный Аабб красный грушевидный аабб желтый грушевидный АаВб красный шаровидный
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