Шаровидная форма томата доминирует над грушевидной. А красная окраска над желтой. Определить форму и окраску плодов следующих генотипов: AABb, AaBB, aaBB, aaBb, Aabb, aabb, AaBb.

Биология

Шаровидная форма томата доминирует над грушевидной. А красная окраска над желтой. Определить форму и окраску плодов следующих генотипов: AABb, AaBB, aaBB, aaBb, Aabb, aabb, AaBb.

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