Шартты рай макал мател
Қазақ тiлi
Шартты рай макал мател
Ответ(ы):
Гость:
1.Көп түкірсе,көл болар 2. Екі түйе сүйкенсе,ортасында шыбын өлер 3.Көп оқысаң,көп білерсің 4.Көре-көре көсем боларсың, Сөйлей-сөйлей шешен боларсың
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