Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку.Без сапог оказалось 10 мальчишек,а без кепки-двое.Каких мальчишек и на сколько больше:тех,кто был в кепке,на без сапог,или тех,кто надел сапоги?Обязательно объясните свой ответ
Математика
Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку.Без сапог оказалось 10 мальчишек,а без кепки-двое.Каких мальчишек и на сколько больше:тех,кто был в кепке,на без сапог,или тех,кто надел сапоги?Обязательно объясните свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто надел сапоги было 6 человек ( 16-10=6) кто был в кепке было 14 (16-2=14) кто был без кепки но в сапогах 2 (16-14=2) отсюда следует что 8 человек было в кепке, но без сапог. Значит их и было больше
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