Хранология, счет лет в истории

История
Хранология, счет лет в истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если говорить конкретно о том, какая хронология между годами в прошлом, то чем больше год, тем меньше по сути, и наоборот — чем меньше число, тем оно больше. Допустим: 1422, 1421, 1230 и так далее.
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