15баллов ! СРОЧНО !!!!! ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ! ТОЛЬКО БЕЗ ПОМОЩИ ПЕРЕВОДЧИКА!

Гость: Гость:

Ценности, идеалы, кумир. 1) Сегодняшняя молодёжь восторгается спортсменами, звездами кино и поп-музыки. 2) Некоторых звезд боготворят. 3) Многие не могут представить своей жизнь без своего кумира. 4) Всегда хорошо иметь кумира. 5) Тогда он становится образом, а не реальным человеком с плохими и хорошими качествами. 6) Можно влюбиться, мечтать о своем кумире и не делать ничего в школе и дома. 7) Кумиры могут обладать совершенно разными качествами, например, из хороших: прилежность, готовность помочь, честность. 8) Плохие качества также могут быть характерны для наших идеалов, например, алчность, зависть, упрямство. 9) Некоторые звезды часто показывают только свои преимущества перед другими как в жизни, так и в творчестве, иногда они высокомерны, вспыльчивы. 10) Мне нравятся некоторые актеры и певцы, но они для меня не являются кумирами и идеалами. 11) Я, к сожалению, совершенно точно не знаю, каким должен быть мой идеал, но у человека безусловно должно быть много положительных качеств. Вопросы: 1) Кем восторгается нынешняя молодёжь? 2) Боготворят ли некоторых звезд? 3) Могут ли многие молодые люди представить свою жизнь без кумира? 4) Всегда ли хорошо иметь кумира? 5) Становится ли он образом или реальным человеком? 6) Делает ли что-нибудь человек в школе или дома, когда он влюблен? 7) Могут ли кумиры обладать положительными качествами? 8) Могут ли быть характерны для наших идеалов также и отрицательные качества? 9) Что нам показывают некоторые звезды? 10) Какие актеры и певцы тебе нравятся? 11) Каким должен быть идеал?