Помогите это решить , или объясните как вывести формулу , заранее спасибо .
Физика
Помогите это решить , или объясните как вывести формулу , заранее спасибо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=Vo*t+a*t^2/2 где из формулы a=(V-Vo)/t =====> t=(V-Vo)/a S=Vo*(V-Vo)/a + a*(V^2-2*V*Vo +Vo^2)/2*a^2=(2*Vo*V-2Vo^2)/2*a+a*(V^2-2*V*Vo +Vo^2)/2*a^2=(V^2-V0^2)/2*a
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