Найди корень уравнения 101 13\15 : (11-Х ) =61.12
Математика
Найди корень уравнения 101 13\15 : (11-Х ) =61.12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
101 13/15 : (11 - х) = 61,12 1528/15 : (11 - х) = 6112/100 11 - х = 1528/15 : 6112/100 = 1528/15 * 100/6112 = (1*20)/(3*4) = 20/12 11 - х = 1 8/12 = 1 2/3 х = 11 - 1 2/3 = 10 3/3 - 1 2/3 = 9 1/3 Проверка: 101 13/15 : (11 - 9 1/3) = 61,12 1528/15 : 1 2/3 = 61,12 1528/15 * 3/5 = 61,12 1528/25 = 61,12 61,12 = 61,12 Ответ: 9 целых 1/3.
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