Сообщение о пушкине(воротилина) 8класс

Литература
Сообщение о пушкине(воротилина) 8класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве в дворянской помещичьей семье (отец его был майор в отставке) в день праздника Вознесения.В тот же день у императора Павла родилась внучка, в честь которой во всех церквах шли молебны и гудели колокола. Так, по случайному совпадению день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием. Символично и место рождения поэта г. Москва - самое сердце русской жизни, России.Будущего поэта крестили 8 июня в церкви Богоявления в Елохове.Отец Пушкина Сергей Львович и мать Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, были дальними родственниками. Пылкие страсти, руководившие предками как по отцовской, так и по материнской линии, оказали свое влияние и на Пушкина.Семья (кроме Александра, были еще дети Ольга и Лев) принадлежала к самой образованной части московского общества.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите это решить , или объясните как вывести формулу , заранее спасибо .
Ответить
Математика
Осенью помидоры в городе N продавались по 60 р. за килограмм. Зимой их цена увеличил??сь на 50-100%. Сколько стали стоить помидоры зимой? (Укажите ...
Ответить
Математика
Найдите сумму всех составных чисел больших 16 но меньше 25
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему приключенческая история из своей жизнь желатель сто слов , можно больше на 10 слов но не меньше!!!
Ответить
Математика
Вычислите: а) (144:12)×12 б) (132:11)×11
Ответить