Ширина прямоугольника 9 см, это на 12см меньше чем его длина!надо вычислить перимме??р прямоугольника

Математика
Ширина прямоугольника 9 см, это на 12см меньше чем его длина!надо вычислить перимме??р прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)9+12=21 2.)P=(21+9)×2=60
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