Ширина прямоугольника 9 см, это на 12см меньше чем его длина!надо вычислить перимме??р прямоугольника

Математика

Ширина прямоугольника 9 см, это на 12см меньше чем его длина!надо вычислить перимме??р прямоугольника

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