Ширина тротуара 3 м а ширина проезжей части улицы в 9 раз объясни что означают выр??жения 3*9 3*2 3*9+3*2

Гость: Гость:

1) 3*9=27 - ширина проезжей части 2) 3*2=6 - ширина тротуаров на одной дороге (у одной дороги их два) 3) 3*9+3*2=27+6=33 - ширина всей дороги (ширина проезжей части+ширина тротуаров)