Запиши по группам:1. Словосочетания; 2. однородные члены предложения;3. Грамматичес??ие основы предложений. Машина едет; младшая сестра; чайник кипит; деревянный стол; марки и открытки; едет и смотрит; груши,а не яблоки; звонко...

Русский язык

Запиши по группам:1. Словосочетания; 2. однородные члены предложения;3. Грамматичес??ие основы предложений. Машина едет; младшая сестра; чайник кипит; деревянный стол; марки и открытки; едет и смотрит; груши,а не яблоки; звонко,радостно; цветы растут; громко петь; озеро в лесу; музыкант играет; играть в футбол.

Автор: Гость