Запиши по группам:1. Словосочетания; 2. однородные члены предложения;3. Грамматичес??ие основы предложений. Машина едет; младшая сестра; чайник кипит; деревянный стол; марки и открытки; едет и смотрит; груши,а не яблоки; звонко...
Русский язык
Запиши по группам:1. Словосочетания; 2. однородные члены предложения;3. Грамматичес??ие основы предложений. Машина едет; младшая сестра; чайник кипит; деревянный стол; марки и открытки; едет и смотрит; груши,а не яблоки; звонко,радостно; цветы растут; громко петь; озеро в лесу; музыкант играет; играть в футбол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетания:младшая сестра,деревянный стол,громко петь,озеро в лесу, играть в футбол; Однородные члены предложения: марки и открытки, едет и смотрит;звонко,радостно;не яблоки, груши (насчёт этого немного сомневаюсь) Грамматические основы: машина едет,чайник кипит, цветы растут, музыкант играет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В одну школу привезли 32 кробки с подарками, во вторую-28коробок. Во вторую школу привезли на 64 подарка меньше чем в первою. Сколько подарков прив...
Математика
Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну
Английский язык