№ 1. Соедини формы глагола to be с нужными местоимениями.
Английский язык
№ 1. Соедини формы глагола to be с нужными местоимениями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I – am you – are he, she, it – is we – are you – are they – are Это оно ? Если честно не помню !
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