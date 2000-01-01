Где находится опечатка: 569мм+30мм х 7:5-2м
Математика
Где находится опечатка: 569мм+30мм х 7:5-2м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не пойму что между 7 и 5и если деление, то ошибка только в том, что вычисления должны проходить в одной системе исчислений. Тоесть 2м=2000мм
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