Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.
Биология
Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А- черная а - рыжaя В - длинная b - короткая F1 - ? решение: 1) P: AABb x aaBb G: AB Ab x aB ab F1: AaBB, AaBb, AaBb, Aabb, расщепление по генотипу: 1:2:1 расщепление по фенотипу: 3(черная длинная): 1 (черная короткая. 2) P: AaBb x aaBb G: AB Ab aB ab x aB ab F1: AaBB, AaBb, aaBB, aaBb, AaBb, aabb, aaBb, aabb расщепление по генотипу: 1:2:1:2:2 расщепление по фенотипу: 3 (черная длинная): 3 (рыжая длинная): 2 (рыжая короткая)
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