Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.

Биология
Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с рыжим гетерозиготным длиннощетиновым.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: А- черная а - рыжaя В - длинная b - короткая F1 - ? решение: 1) P:  AABb x aaBb G:  AB  Ab    x  aB ab F1: AaBB, AaBb,       AaBb, Aabb, расщепление по генотипу: 1:2:1 расщепление по фенотипу: 3(черная длинная): 1 (черная короткая. 2) P: AaBb x aaBb G: AB   Ab   aB   ab    x   aB  ab F1: AaBB, AaBb, aaBB, aaBb,      AaBb, aabb, aaBb, aabb расщепление по генотипу: 1:2:1:2:2 расщепление по фенотипу: 3 (черная длинная): 3 (рыжая длинная): 2 (рыжая короткая)
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