Выучи отрывок "Гармонь из поэмы А.Т.Тврдовского" Василий Тёркин". Подготовь ответ на вопросы:почему поэт называет гармонь"Сиротой"? Что вспоминают люди, слущающие гармонь
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Выучи отрывок "Гармонь из поэмы А.Т.Тврдовского" Василий Тёркин". Подготовь ответ на вопросы:почему поэт называет гармонь"Сиротой"? Что вспоминают люди, слущающие гармонь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодость или свадьбу.
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