План по тексту Корзина с еловыми шишками

Гость: Гость:

1)Встреча в осеннем лесу. Дагни пошла за шишками и встретила Эдварда. Он хотел ей подарить подарок, но сказал что через 10 лет.Он поомог ей донести корзину до её дома, а там она попросила его остаться на чай, но он отказался. 2)В доме Эдварда Грига. Друзья говорила что его дом похож был на дом дровосека. Дом украшал лишь рояль, но из мебели был диван. На нём умещалось около 10 гостей и Григ не решился его выбросить. 3)В гостях. Дагни отправилась к дяде и тёте, чтобы сходить в театр. А театр- её подарок на 18-ти летие. Та ей подобрали красивое платье, потому что её дядя и тётя работали в театре. 4)Долгожданный подарок. Когда она с тётей и дядей пришла в театр, там она услышала своё имя внезапно, это и был подарок длянеё. Играла музыка, она была очень красивая.