Почему, желая сильнее зажать в тисках обрабатываемую деталь, рабочий берется за к??нцы ручек тисков, а не за их середину?

Физика

Почему, желая сильнее зажать в тисках обрабатываемую деталь, рабочий берется за к??нцы ручек тисков, а не за их середину?

Автор: Гость