Почему, желая сильнее зажать в тисках обрабатываемую деталь, рабочий берется за к??нцы ручек тисков, а не за их середину?

Физика
Почему, желая сильнее зажать в тисках обрабатываемую деталь, рабочий берется за к??нцы ручек тисков, а не за их середину?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рычаг. попрлбуй сделать вот так(см. фото) и дави на середину и на край и поймёш
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