В одну школу привезли 32 кробки с подарками, во вторую-28коробок. Во вторую школу привезли на 64 подарка меньше чем в первою. Сколько подарков привезли в первую школу?

Математика

В одну школу привезли 32 кробки с подарками, во вторую-28коробок. Во вторую школу привезли на 64 подарка меньше чем в первою. Сколько подарков привезли в первую школу?

Автор: Гость