В одну школу привезли 32 кробки с подарками, во вторую-28коробок. Во вторую школу привезли на 64 подарка меньше чем в первою. Сколько подарков привезли в первую школу?
Математика
В одну школу привезли 32 кробки с подарками, во вторую-28коробок. Во вторую школу привезли на 64 подарка меньше чем в первою. Сколько подарков привезли в первую школу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-28=4 коробки - в 4 коробках 64 подарка64:4=16 подарков -в 1 коробке16*32=512 подарков - привезли в первую школу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну
Английский язык
Биология
Определите формулы расщепления гибридного потомства, если скрещиваются следующие 1. Черное длиннощетиновое, гетерозиготное по второму аллелю, с р...