Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну

Математика
Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54321 пятизначное число. Отнимает десять тысяч и добоаляем сто. Получается: 54321-10000+100=44421
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