Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну

Математика

Как измеряется пятизначное число если число единиц разрядедясятковтысяч уменьшить на одну а число единиц в разряде сотен увеличить на одну

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