Укажите НОК чисел (100 и 60)
Математика
Укажите НОК чисел (100 и 60)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 = 2*2*5*5 60 = 2*2*3*5 НОК(100, 60) = 2*2*3*5*5 = 300
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