Школа приобрела 4 кресла и 2 стола, заплптив за них 36 000 р. Если было купленно 2 кресла и 3 стола, то вся покупка стоила бы на 14 000р меньше. Сколько стоят кресло и стол в отдельности?

Алгебра

Школа приобрела 4 кресла и 2 стола, заплптив за них 36 000 р. Если было купленно 2 кресла и 3 стола, то вся покупка стоила бы на 14 000р меньше. Сколько стоят кресло и стол в отдельности?

Автор: Гость