Школа приобрела 4 кресла и 2 стола, заплптив за них 36 000 р. Если было купленно 2 кресла и 3 стола, то вся покупка стоила бы на 14 000р меньше. Сколько стоят кресло и стол в отдельности?
Алгебра
Школа приобрела 4 кресла и 2 стола, заплптив за них 36 000 р. Если было купленно 2 кресла и 3 стола, то вся покупка стоила бы на 14 000р меньше. Сколько стоят кресло и стол в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем системой, методом сложения: 4х+2у = 36 000 2х + 3у= 22 000 4х+2у = 36000 -4х - 6у = - 44000 - 4у = - 8 000 у = 2 000 - стол 4х + 4 000 = 36 000 х = 8 000 - кресло
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